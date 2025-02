Pri 57 in 69 letih bosta dobila prvega otroka

Po dolgotrajnih prizadevanjih, ki so trajala kar 22 let, bosta zakonca iz Podgorice v Črni gori, 57-letna Sonja in 69-letni Marko, dobila novega člana družine, ki je tudi njun prvi otrok. Po obisku klinike za zdravljenje neplodnosti v Skopju naraščaj pričakujeta aprila, ko naj bi Sonja rodila.

Sonja in Marko sta poročena 23 let, a za to, kar sta si v življenju najbolj želela, sta se borila dolgih 22 let.

"Na kliniki v Skopju so rekli, da omejitev ni, zato sva opravila potrebne preglede. Zdravniki so bili z izvidi zadovoljni. Ker sem imela vmes nekaj zapletov, je bil 'prenos' opravljen šele 26. julija. Oplodili so pet zarodkov. Vstavili so mi dva, eden se je obdržal. Imam še tri in upam, da jih bom porabila pozneje," je z nasmehom povedala 57-letna Sonja.

Tudi njen 69-letni mož Marko ne skriva veselja. "Glavno je, da verjamete v to, kar počnete. Če ne verjamete, je vse zaman," je dejal. Povedal je še, da so v preteklih letih obiskali številne zdravnike, tudi v tujini.

"Bilo je naporno," je še dodala Sonja, ki ne skriva, da sta v teh letih porabila tudi veliko denarja in da sta najstarejši zakonski par iz Črne gore, ki so ga zdravili na kliniki za zdravljenje neplodnosti v Skopju.