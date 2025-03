Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je na podlagi izrednega strokovnega nadzora diplomirani babici za obdobje sedmih let odvzela licenco za samostojno opravljanje babiške nege. Ugotovili so namreč večje strokovne nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju porodov na domu.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je v postopku izrednega strokovnega nadzora v Zavodu Pinard, katerega direktorica je bila Tejča Moškrič, ugotovila, da izvajalec zdravstvene dejavnosti pri babiški negi na domu oziroma porodih na domu ni zagotavljal kakovostne in strokovne zdravstvene obravnave.

Ugotovili so večje strokovne nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju porodov na domu ter neupoštevanje strokovnih usmeritev za načrtovani porod doma, ki določajo dejavnike tveganja za porod na domu ter pravila za strokovno in varno izvedbo poroda na domu.

Zakaj odvzem licence?

Kot so sporočili iz zbornice, gre za najdaljše mogoče obdobje odvzema licence, kot ga določa pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. Skladno z izdano odločbo Tejča Moškrič ne izpolnjuje pogojev ter ne sme opravljati babiške nege in del diplomirane babice v Sloveniji.

Ob tem poudarjajo, da sta si zdravniška in babiška stroka enotni, da je porod v porodnišnici najvarnejša oblika poroda tako za mater kot za novorojenčka.

Moškrič je zbornica zdravstvene in babiške nege licenco za eno leto odvzela že maja lani, in sicer zaradi opravljanja dejavnosti v nasprotju z usmeritvami za porod doma.