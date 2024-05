Znana slovenska vplivneža sta postala starša

Vplivneža Nika in Mark Vlahovič, sicer sin znanega slovenskega glasbenika Mikija Vlahoviča, sta postala starša.

Znana slovenska vplivneža Nika in Mark Vlahovič sta se razveselila prvega otroka. V nedeljo je na svet prijokala deklica, ponosna starša pa sta na družbenem omrežju Instagram delila fotografiji iz porodnišnice in ob tem zapisala, da je to najlepši dan v njunem življenju.

Pod objavo se je vsul plaz čestitk znanih Slovenk in Slovencev. "Dobrodošla, naša princeska," je zapisala novopečena teta Tia Vlahovič.

Nika in Mark Vlahovič sta par od leta 2019, večno zvestobo pa sta si obljubila pred dvema letoma v krogu ožjih družinskih članov.