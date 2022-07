Poročil se je sin slovenskega glasbenika. Usodni da je kar zakričal. #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glasbenik Miki Vlahovič, kitarist in vokalist skupine Victory, se je v četrtek razveselil poroke svojega petindvajsetletnega sina Marka. Z zdaj njegovo ženo Niko sta bila zaročena od leta 2020. Poročila sta se v novem butičnem hotelu Villa Majda v Črnem Kalu v krogu ožjih družinskih članov.

Tako Miki kot vsa njegova družina sta poročno dogajanje ves čas delila na svojih profilih na Instagramu. Miki je tako delil posnetek, na katerem mladoporočenca dahneta usodni da. Videti je, da je bil njegov sin Mark res vesel poroke s svojo Niko, saj je ob vprašanju, ali se želi z njo poročiti, odgovor kar zakričal.

Na poroki jima je igral Markov oče Miki

Mark in Nika, ki sta par že od leta 2019, sta se zaročila julija leta 2020, po dveh težkih letih zaradi epidemije pa sta v četrtek končno zapečatila svoj zakon. Civilno sta se sicer poročila že pred tednom dni. Njuna poročna priča je bila Markova sestra Tia.

Na poroki jima je igral tudi Miki, ki je med poročnim obredom zapel svojo pesem Rad te imam.

Skromna poroka v krogu ožjih družinskih članov

Na poročni dan je Mark na svojem profilu na Instagramu delil njuno skupno fotografijo in zapisal, "da ne more verjeti, da se bo danes končno poročil z najlepšim dekletom, ki ga je kadarkoli osvajalo".

Videti je, da sta mladoporočenca pripravila zelo skromno poroko v krogu ožjih družinskih članov. Poroke so se udeležili le njuni najbližji sorodniki.

Hokejist in glasbenik

Mark Vlahovič je pred leti igral hokej, zdaj pa stopa po očetovi glasbeni poti, saj ustvarja pod umetniškim imenom Vlaxx. Kot hokejski vratar je igral pri Slaviji, nato v Salzburgu, ZDA, na Jesenicah, Švedskem in Norveškem. Kariero hokejista je končal in se raje posvetil ustvarjanju glasbe. Kot raper je izdal že nekaj svojih pesmi, kot sta Zdej in Furava.

Nekaj fotografij s poroke:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Preberite še: