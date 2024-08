Slovenska vplivneža Nika in Mark Vlahovič sta kupila svojo sanjsko hišo. Novico sta delila s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram in zapisala, da se jima je uresničila velika želja.

"Kupila sva sanjsko hiško. Vse to so ble najine sanje že od začetka – da bomo z družinico živeli v hiški, nekje na samem, z veliko parcelo, da bomo imeli svojo zelenjavo in sadje," sta zapisala pod posnetek, na katerem se veselita ob nakupu hiše.

V nadaljevanju sta dodala, da je bilo obdobje iskanja hiše zelo stresno. "Koliko veselja in potem razočaranja, ampak vse je bilo z razlogom, da jo zdaj imava. Ful ponosna na naju. In čeprav se mi je na začetku zdel najbolj wrong timing (neprimeren čas, op. p.) za selitev (zdaj, ko je Illa še tako majhna), sem tako vesela, da smo že zdaj tukaj in da bo Illa odraščala v tem okolju," sta dodala.

Kot je razvidno s posnetka, sta kupila hišo z lesenimi elementi ob gozdu, s seboj pa pripeljala tudi kužka Balija.

Junija sta se razveselila deklice

Že pred časom sta s svojimi sledilci delila, da se selita izven Ljubljane, česar se izjemno veselita. Nika in Mark Vlahovič sta par od leta 2019, poročila pa sta se leta 2022 v butičnem hotelu Villa Majda v Črnem Kalu. Junija letos sta prvič postala starša deklici, ki sta jo poimenovala Illa.

Vlahovič je tudi raper in nekdanji hokejist ter sin slovenskega glasbenika Mikija Vlahoviča. Ta se je februarja letos odločil, da stopi na samostojno glasbeno pot in se poslovi od legendarne skupine Victory.

