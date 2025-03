Celje: z modrimi lučmi do porodnišnice, kjer se jima je rodila deklica

Celjski policisti so v torek popoldne priskočili na pomoč možu in ženi, ki je rojevala, ter jima s prednostno vožnjo omogočili, da je bil porod pravočasen in brez zapletov. "Policisti smo spet pokazali, da smo dobesedno v službi ljudi in da jim z veseljem priskočimo na pomoč, če je to v naši moči," so zapisali pri Policijski upravi (PU) Celje.