Tako se spominjajo dneva sv. Miklavža znani obrazi na Planetu #video

Na začetku prispevka je prva svoje iskreno mnenje z nami delila voditeljica in novinarka Manja Plešnar. Razkrila je, da nad Miklavžem že od otroštva ne goji velikega navdušenja: "Miklavž me je vedno tako malo obdaroval, kot otrok pa sem si vedno želela več daril. Miklavž mi je vedno prinesel za otroka nepomembne stvari, kot je bila denimo polna košara sadja," se je z razočaranjem spominjala novinarka in priznala, da se je Miklavž z "leti popravil", danes pa se najraje kar sama obdaruje.

V nasprotju z njo pa je naša voditeljica oddaje Planet 18, Katarina Braniselj, razkrila, da so spomini na Miklavža njeni najlepši otroški spomini. "Po mamini strani sem bila dolgo časa edina vnukinja, kar pomeni, da so me dobri možje vedno razvajali." V nadaljevanju pa je dodala, da ji je Miklavž tradicionalno prinesel darila pri babici, pri kateri je bila v varstvu. "To je pomenilo, da me je na Miklavževo jutro čakala prava steza iz bombonov, ki je vodila do mize v kuhinji, ta pa je bila polna daril," se je nasmejano spominjala otroštva in obdarovanja. Poudarila je tudi, da so bili takrat drugačni časi, ko nisi vsak dan dobil ravno vsega, kar si si zaželel.

Nika Čukur, ki ste jo na Planetu lahko spremljali v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, je svoje spomine o obdarovanju opisala takole: " Teh praznikov se spominjam zelo dobro in tudi za hčerko si želim, da jih čim lepše doživi," je priznala Nika. Razkrila je tudi, da so pri njih običajno pekli sladki kruh, za darila pa dobili rozine, čokolado, mandarine. "Pri moji Flori pa tudi kakšna igrača ne bo manjkala," je še odkrito priznala.

Carmen si želi, da bi vsi, ne glede na trenutne razmere, doživeli čar praznikov. Svoje spomine nam je zaupala še ena vražja dama – Carmen Osovnikar: "V otroštvu je bil ta čas zame zelo lep. To so spomini, ki nam ostanejo za vedno, in res upam, da tudi današnji otroci to doživljajo tako, ne glede na trenutne razmere." Vražja dama je priznala, da si res želi, da bi vsi preživeli praznike v krogu najdražjih in v najlepši luči. Sama Miklavža sicer ne praznuje več, svoje bližnje pa obdaruje za božič.

Zadnja je svoje spomine delila še Katarina Benček, ki ste jo prav tako lahko spremljali v šovu vražjih dam: "Za Miklavža sem vedno dobila sladice, pomaranče, kakšnega čokoladnega Miklavža." Katarina je razkrila, da je večja darila običajno prejela za božič.

