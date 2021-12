To so na premieri filma razkrile vražje dame #video

V oddaji Planet Vau smo tokrat udeleženke šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki ga lahko na Planetu prav tako spremljate ob sobotah zvečer, spremljali na kinematografski premieri filma Hiša Gucci (House Of Gucci). V nadaljevanju si lahko preberete, kaj so vražje dame razkrile o tej modni znamki, filmu in glavni igralki.