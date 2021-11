To je Slovenec, ki zna našteti 3.141 decimalk števila pi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tokrat nas je v oddaji Planet Vau, ki je na sporedu vsako soboto ob 18.30, skozi svoj bogat nabor dosežkov in ciljev popeljal multitalent Nik Škrlec. Obenem vsem polaga na srce, naj ne zapostavijo treninga svojega uma in spomina.

V oddaji Planet Vau smo se tokrat pogovarjali z Nikom Škrlecom. Nik je talentiran igralec, ustvarjalec videov in človek z izjemnim spominom, ki se loti marsikaterega izziva. O njegovem najnovejšem je razkril: "Učenje švedščine v petih tednih, ki ga imenujem kar: 'Šved naj bo.'" Izziv verjetno za Nika ne bo pretežak, saj govorimo o mojstru pomnenja.

Nik Škrlec je tudi ponosni lastnik rekorda naštetih decimalk števila pi. Zapomnil si je namreč kar 3.141 decimalk, za kar pa se je poslužil tehnike pomnjenja, imenovane palača spomina. "Gre za grško tehniko, ki izkorišča prostore, ki jih dobro poznamo, in našo domišljijo. Tako ustvarimo zelo zanimive in nepozabne slike ali podobe in jih ohranimo v našem spominu," je pojasnil Nik.

Razkril je tudi prvo pravilo tehnik pomnjenja: "Če lahko nekaj razumeš, potem se tega ne uči na pamet." Razložil je tudi, kako se je naučil toliko decimalk števila pi: "Jaz števila pretvarjam v podobe glede na obliko," kar je še dodatno pojasnil: "0,2 bo zame vedno labod. 0,8 bo zame snežak." Vse podobe si nato razporedi po dobro poznani poti.

Mojster Nik Škrlec je rubikovo kocko pred kamero sestavil v samo 25 sekundah. Nik pa se lahko pohvali še z enim rekordom. Z enim vdihom je namreč pod vodo sestavil deset rubikovih kock. "Končno mi je uspelo! Mislil sem, da bo trajalo samo par mesecev, trajalo pa je kar tri leta," je priznal. Njegovo navdušenje je preraslo tudi v ustanovitev prve rubik skupine, svoje znanje pa je tudi demonstriral, saj je rubikovo kocko pred kamero sestavil v 25 sekundah.

Rdeča nit v njegovem življenju je po njegovih besedah konstantno razmišljanje in učenje novih stvari, kar pa mu kot poklicnemu igralcu pomaga tudi v gledališču. V zaključku intervjuja je tako igralec spregovoril še o njegovi najnovejši gledališki predstavi, ki nosi naslov Reformatorja na odru, v njej pa nastopa skupaj z Boštjanom Gorencem - Pižamo.

