Včasih ga niso mogli spraviti na plesišče, danes pa ima svojo plesno šolo #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu ujamete vsako soboto ob 18.30, smo se tokrat pogovarjali z znanim slovenskim pevcem in plesalcem Sebastianom, ki je podrobneje spregovoril o svoji ljubezni do plesa in pomenu, ki ga ima ples zanj, ob tem pa je razkril tudi nekaj zanimivosti iz otroštva.

V začetku intervjuja je Sebastian pojasnil, da je ples postal že skoraj njegov zaščitni znak. "Če na nastopu ne plešem, ljudje mislijo, da sem se postaral ali pa da se na nastop nisem pripravil," je pojasnil. Svojo ljubezen do plesa je spremenil v uspešen posel, saj vodi eno najuspešnejših plesnih šol pri nas.

Plesalec je razkril, da se je nad plesom začel navduševati šele v najstniških letih. "V osnovni šoli sem bil edini učenec v razredu, ki na različnih praznovanjih ni plesal, ampak sedel. Živa sila na tem planetu me ni spravila plesati," se je spominjal, v nadaljevanju pa dodal: "Takrat je bila zelo znana oddaja Poglej in zadeni, kjer so imeli izvrstno plesno zasedbo. To je moj svet, sem si rekel."

Sebastian se je nato spominjal svojega prvega plesnega nastopa v spremljavi pesmi iz filma Man in black: "Vsi smo bili oblečeni v črno, dekleta pa so me prepričala, da sem se tudi naličil." Uspešno nadaljevanje plesne kariere ga je danes pripeljalo na mesto priznanega plesnega učitelja in koreografa. Znan je tako v Sloveniji kot v tujini.

Plesalec je odkrito priznal, da si v otroštvu nikoli ni mislil, da bo imel svojo plesno šolo. "Če pustiš življenju, da te pelje po poti, brez pretiranega nadzora, se ti zgodijo take lepe zgodbe," je dejal. V nadaljevanju je pojasnil, da je ples zanj prava psihoterapija. "Estrada ni najbolj prijazna okolica za odraščanje. Veliko lažje se soočam s tem, če dneve končam s plesnimi treningi," je pojasnil.

