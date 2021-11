Takšni so v resnici ameriški zvezdniki, s katerimi je sodelovala vražja dama #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.30, smo se tokrat pogovarjali z znano in uspešno plesalko Gordano Grandošek Whiddon. Gordana je razkrila, katere svetovne zvezde je spoznala med svojim bivanjem v Ameriki in kakšne so v resnici.

Gordana Grandošek Whiddon, ki jo lahko na Planetu spremljate v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, je razkrila, da je v Los Angelesu učila plesati znanega filmskega igralca Kevina Spaceyja. Igralec se je namreč moral naučiti plesnih korakov za snemanje reklame. Gordana je priznala, da do zadnjega trenutka ni mogla verjeti, da se bo to res zgodilo.

"Kevin Spacey je zelo posebna oseba. Je takšen, kot ga lahko vidite v filmih, kar pomeni, da je bilo delo z njim kar velik izziv. Do mene se je obnašal v redu, do preostalih, ki so delali za njega, pa je bil zelo strog. Med snemanjem tudi ni dovolil, da bi ga kdo fotografiral. Če je videl telefon, je kar ponorel." Zaradi tega jo je bilo strah vprašati, ali se lahko ona fotografira z njim. "In zdaj nimam skupne slike," je dodala.

Gordana Grandošek Whiddon se je kasneje na Broadwayu udeležila predstave, na kateri je spoznala še dva znana igralca, in sicer Hugha Jackmana in Daniela Craiga. "Daniel Craig je bil tudi malo nesramen, Hugh Jackman pa je bil zelo prizemljen in nama z možem tudi čestital za zaroko," je razkrila plesalka.

Gordana je del svoje kariere preživela tudi v Angliji, kjer je enkrat nastopila celo za kraljico Elizabeto in preostalo kraljevo družino. Dejala je, da pred tem ni imela posebne treme, skrbelo jo je samo to, kako se bo odrezal njen soplesalec. "Oni tako ali tako sedijo zelo daleč, na balkonih, tako da ne moreš do njih. Je pa res poseben občutek plesati v Royal Albert Hall," je dodala.

Gordana Grandošek Whiddon se ponaša tudi z nazivom edine Slovenke, ki je kadarkoli plesala na Broadwayu. "Plesati na Broadwayu je ena največjih izkušenj v življenju. Takrat se tega nisem zavedala, zdaj pa vem, da je bila to velika čast," je dejala vražja dama.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.