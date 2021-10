Daniel Craig: Po tej vlogi nisem bil več isti

Daniel Craig navdušuje v vlogi tajnega agenta 007 že skoraj 15 let, v filmu Casino Royale pa se je s tem izzivom soočal prvič. Karakterju je dodal svojevrstno kompleksnost in globino, kar pa je verjetno posledica tega, da se je moral igralec za ta dosežek soočiti s svojim življenjskim strahom. Uvodni prizor filma Casino Royal je značilno poln napetosti in vznemirjenja, njegovo snemanje pa je igralca spremenilo za vedno.

Za snemanje nevarnih prizorov se je snemalna ekipa sicer poslužila tudi pomoči kaskaderjev, ampak v kar nekaj teh je Daniel Craig nastopil sam. Posledično se je bil primoran soočiti s svojo fobijo pred višino. "Povzpeti sem se moral skoraj 2 kilometra visoko in hoditi oziroma ne, teči, po tramovih, ki so bili široki le 15 cm. To se mi ni zdelo ravno zabavno," je priznal v intervjuju, dodal pa še: "Prej me je bilo tako izredno strah višine, po koncu snemanja pa sem ta strah premagal."

Daniel Craig je sicer vlogo Jamesa Bonda v filmu Casino Royale sprva skoraj zavrnil, saj je menil, da je ujeta v že preveč ustaljene okvirje. Po ponovnem branju povsem dokončanega scenarija pa se je premislil, kar se mu je očitno več kot obrestovalo.

