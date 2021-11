Med vražjimi damami je zavrelo #video

Ozračje v šesti epizodi šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame se je zaostrilo. Gordana Grandošek Whiddon je namreč za preostale vražje dame pripravila trening, ki je vključeval ples in čevlje z visoko peto. Večina se je z veseljem spoprijela z izzivom, izjema je bila le Pika Zrim.

Vražje dame so se tokrat v šovu The Real Housewives Slovenija udeležila plesnega treninga v visokih petah, ki ga je vodila Gordana Grandošek Whiddon. Že med ogrevanjem pred treningom je Pika Zrim prenehala sodelovati in se usedla na stol ob robu telovadnice. "Mislila sem, da bomo samo hodile v visokih petah, ne pa da bom morala plesati. Tega si nisem želela," je pojasnila Pika.

Tako je izgledalo na plesnem treningu vražjih dam.

"Vem, da sem pokvarila vzdušje, ampak me ni sram, ker tega v življenju ne potrebujem," je priznala. Preostale dame so se medtem že ogrele in si obule čevlje z visoko peto, pri čemer je Pika eksplicitno poudarila, da bi se v njih le malo sprehodila. Gordana pa jo je spodbujala, da bi tudi zaplesala, a ji je Pika le odgovorila: "Zame je telovadba kazen."

Gordana je Piko sicer poskušala spraviti na plesišče, a neuspešno.

Gordana je bila zelo nezadovoljna, saj ji vkljub vsem poskusom, da bi Piko prepričala o nasprotnem, to ni uspelo. "Življenje je kratko in vsak dan moramo živeti, kot da je zadnji. Poskusiti moramo tudi nove stvari," so bile Gordanine spodbudne besede vražjim damam, Pika pa ji je po tiho odgovorila: "Če si jih želiš." Dame so jo želele prepričati, da vseeno poskusi, ker bo lahko na koncu presenečena, ona pa je povzdignila glas: "Zakaj bi poskusila, če si ne želim! Ne bom!"

Trening so zaznamovale tovrstne grimase Pike Zrim.

"To ni bilo pošteno od nje. Jaz sem sodelovala, četudi sem bila utrujena. Zdi se mi, da je bila izredno nespoštljiva," je o tem povedala Carmen Osovnikar. Enakega mnenja je bila tudi Gordana, Špela Kastelic pa je dodala le: "Mislim, to je pač Pika."

Vražje dame so zaplesale v petkah, izjema je bila samo Pika Zrim.

Gordana je nato pokazala zapeljive gibe in poskusila ostale naučiti tudi koreografijo. Pika je ob tem pripomnila: "Jaz že rada plešem, ampak ne seksualne koreografije." Cinično je komentirala tudi sodelovanje Carmen na plesnem treningu: "Carmen je mislila, da si bo s tem pridobila moškega." Na koncu pa je zaključila še z izjavo: "Tudi če bi dobila najbolj perverznega moža, ne bi šla tega plesat."

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 21. uri.

Več o dogajanju je na voljo tudi na Instagramu, na YouYubu in na strani Planeta na Facebooku, zamujene dele pa najdete na Planeteki, novi spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo.