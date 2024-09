Slovenski pevec in plesalec Sebastian je na nedavnih počitnicah v Budimpešti pristal v bolnišnici. Kot je povedal za Slovenske novice, je izgubil zavest in se v bolnišnici prebudil šele naslednje jutro, ob tem pa se ni spomnil ničesar. Oglasil se je tudi na družbenih omrežjih, kjer je povedal, da ne izključuje možnosti, da so mu podtaknili drogo.

Da nesreča nikoli ne počiva, je na zadnjih počitnicah ugotovil slovenski pevec, plesalec in voditelj Sebastian, sicer velik ljubitelj potovanj. Oddih v madžarski prestolnici je namreč končal v bolnišnici.

Začel je halucinirati

V pogovoru za Slovenske novice je povedal, da je izgubil zavest in se naslednji dan zbudil v bolnišnici. Kljub temeljitim preiskavam natančnega vzroka, kaj se je zgodilo, še zdaj ne pozna. "Našli niso ničesar, tako da je to zame res popolna uganka," je pojasnil 44-letnik.

Ugiba, da je morda preveč utrudil svoje telo: "Tudi tokrat sem veliko potoval in sem, kot po navadi, skakal sem in tja, saj rad vidim čim več. Poleg tega sem se tistega dne, ko se je to zgodilo, ves dan postil in za nameček šel v savno. V nekem trenutku je bilo očitno vsega preveč."

Spominja se, da je, preden je končal v bolnišnici, jedel indijsko hrano, ki mu očitno ni najbolj ustrezala. "V restavraciji sem na vsem lepem začel halucinirati. Prosil sem, naj pokličejo reševalno vozilo. Ko so prišli, sem izgubil zavest do naslednjega jutra. Zbudil sem se v bolnišnici in povedali so mi, da so opravili teste na alkohol, mamila, CT glave, EKG in so vsi rezultati normalni," je pojasnil. In dodal: "Res je uganka, kaj sem ušpičil. Še sam ne vem."

Najverjetneje so mu podtaknili drugo

O neljubem dogodku, po katerem še vedno okreva, se je oglasil tudi na svojih družbenih omrežjih, kjer se je oboževalcem zahvalil za skrb. "Veliko mi pišete o drogi GHB. Tudi sam sem veliko prebral o njej in glede na to, kaj se mi je zgodilo, se mi to zdi še najbolj logična zadeva, da so mi jo nekje podtaknili. Sicer ne vem, kje, možnost je edino v restavraciji," je povedal. V nadaljevanju je dodal, da je za njim izredno neugodna situacija in neprijetna izkušnja, ki jo želi pozabiti in ne ponoviti.

"Ampak na to nimam vpliva, se zgodi. Hvala bogu se je vse dobro izšlo, ker berem, da bi lahko bilo veliko huje. Hvala vsem za skrb, vse je v redu, počutim se v redu, telo sem že testiral s treningi," je sklenil.

GHB je močna psihoaktivna snov, ki se v Sloveniji pojavlja že dolgo časa. Poznamo jo tudi pod imenom droga za posilstvo. V manjših dozah deluje stimulativno in evforično, v večjih depresivno ter lahko povzroči začasno globoko spanje (komo), je zapisano na spletni strani organizacije za zmanjševanje škodljivih posledic drog med mladimi Drogart.

