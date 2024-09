Ameriški glasbenik in asistentka produkcije sta se sprehajala po mostu, ko sta opazila žensko v stiski, ki je nameravala skočiti s tamkajšnjega mostu. Asistentka je začela pogovor, nato se ji je pridružil še Jon Bon Jovi. Po pogovoru se je ženska obrnila k njima in pustila, da sta ji pomagala na varno. Nato jo je zvezdnik objel, policija pa je njegovo dejanje pohvalila.

Poglejte posnetek:

Jon Bon Jovi recently helped rescue a distraught woman from the ledge of a bridge in Nashville. It was caught on video. Metro Nashville PD released the amazing moment. pic.twitter.com/Ue6neq2njx