Umrla je mama Jona Bon Jovija: "Zelo jo bomo pogrešali"

"Naša mama je bila neizmerna sila, njena duh in pripravljenost sta oblikovala to družino. Zelo jo bomo pogrešali," je v izjavi v imenu družine za portal People povedal pevec Jon Bon Jovi.

Mama legendarnega rockerja Jona Bon Jovija je umrla v medicinskem centru Monmouth v New Jerseyju stara 83 let, novico o njeni smrti pa je za tuje medije potrdil tudi slavni glasbenik.

Poleg tega, da je bila Carol Bongiovi ustanoviteljica kluba oboževalcev istoimenske skupine svojega sina, je bila tudi uspešna podjetnica, ki je vodila več podjetij. Bila je tudi Playboyeva zajčica, leta 1959 pa se je pridružila ameriškim marincem, kjer je spoznala tudi svojega bodočega moža Johna Bongiovia, starejšega. Skupaj sta se preselila v Sayreville, kjer sta si ustvarila družino. Kasneje so se preselili v Holmdel, kjer je živela vse do svoje smrti.

Bil je zelo navezan na mamo, starši so ga spodbujali pri karieri

Jon Bon Jovi je večkrat povedal, da sta njegova starša zaslužna za to, da je lahko uresničil svoje sanje, saj sta ga pri tem zelo spodbujala, bil pa je tudi zelo navezan na svojo mamo.

"Ko sem postajal starejši, sem ugotovil, da je to veliko darilo, ki sem ga dobil od svojih staršev. Resnično so verjeli v mantro Johna Kennedyja o odhodu na Luno. 'Da, seveda lahko greš na luno. Samo pojdi, Johnny.' In sem šel," je povedal za The Big Issue in dodal, da sta mu starša dovolila nastopati že pri rosnih 17 letih in tako podpirala njegove sanje.

"Čeprav sem domov prišel ob enih ali dveh zjutraj, do osme ure pa sem moral biti že v šoli. Rekla sta mi le: pridi pravočasno, saj veš, da je šola tvoja odgovornost, a sledi svojim sanjam," se je še svojih začetkov in podpore staršev spominjal glasbenik.