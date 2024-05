Intimnega slavja sta se poleg staršev Brownove udeležila tudi Bongiovijeva starša, glasbenik Jon Bon Jovi in Dorothea Bongiovi. Poročno slovesnost naj bi vodil soigralec Brownove iz serije Stranger Things Matthew Modine, ki v seriji nastopa v vlogi njenega očeta.

Dvajsetletna igralka Millie Bobby Brown in 22-letni maneken Jake Bongiovi naj bi večjo slovesnost načrtovala v naslednjih mesecih.

Zaročila sta se aprila lani

Mladi par se je spoznal prek družbenega omrežja Instagram. V javnosti sta se skupaj prvič pojavila junija 2021 v New Yorku. Od takrat sta redna gosta na rdečih preprogah in slavnostnih dogodkih. Zaročila sta se aprila lani in dobro leto po zaroki tudi poročila.

Na njuno zvezo se je odzval tudi frontman skupine Bon Jovi, ki je povedal, da leta niso pomembna, če partnerja skupaj rasteta. "Mislim, da so vsi moji otroci našli ljudi, s katerimi lahko rastejo skupaj, in vsi so nam všeč," je dodal. Poudaril je tudi, da je Millie čudovita in da je njegov sin zelo srečen.

Jake Bongiovi in Millie Bobby Brown z Jonom Bonom Jovijem in Dorotheo Bongiovi. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: