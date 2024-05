28-letnica je na družbenem omrežju Instagram delila vrsto fotografij s poročnega slavja in zapisala: "Ta teden sem se zbujala kot žena. Ne bi si mogla želeti boljšega in lepšega praznovanja. Preteklo je veliko solz sreče, veliko je bilo nasmehov in ljubezni."

"Z Evanom sva tako hvaležna za družino in prijatelje, ki so naju podprli in bili del novega poglavja najinega življenja kot mož in žena," je sklenila.

Poroke se je udeležil tudi znani raper, ki so ga fotografirali med tradicionalnim plesom očeta in hčerke.

Z nekdanjo ženo sta se poročila in ločila kar dvakrat

Hailie Jade Scott in Evan McClintock sta se spoznala med študijem na univerzi v Michiganu. Zaročila sta se februarja lani po šestih letih zveze.

Hallie je edina biološka hči raperja Eminema. Z nekadjo ženo Kim Scott si delita še Stevieja, ki ga je Eminem posvojil leta 2005, in hčer Alaino Marie Mathers, sicer nečakinjo Scottove, ki sta jo posvojila leta 2004. Eminem in Scottova sta se poročila leta 1999 in ločila dve leti kasneje. Ponovna sta se poročila leta 2006, a le za štiri mesece.

Eminem velja za enega najuspešnejših raperjev vseh časov, leta 2020 so ga sprejeli tudi v dvorani slavnih rock and rolla. Njegov uspeh potrjujejo tudi nagrade, ki jih je prejel v svoji 35-letni glasbeni karieri. Med drugim ima namreč kar sedem nagrad grammy in enega oskarja.

