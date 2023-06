Poročila se je posvojena hči enega najuspešnejših raperjev vseh časov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eminem je imel po drugi ločitvi od bivše žene več težav z zdravjem in odvisnostjo, trezen pa je od leta 2007.

Pod poročne fotografije, ki jih je 30-letna Alaina delila s svojimi sledilci na Instagramu, je zapisala, da je bil to "eden najlepših dni v njenem življenju". In dodala: "V tem in naslednjem življenju bo moja duša vedno našla tvojo."

Alaina in Matt sta se zaročila decembra leta 2021, skupaj pa sta že več kot sedem let.

Na poroki je bilo 125 svatov

Par se je poročil v Detroitu, največjem mestu v ameriški zvezni državi Michigan. Če je bil na njuni poroki tudi Alainin slavni oče Eminem, pa ni znano. Prisotnih je bilo 125 svatov, njena poročna priča pa je bila njena 27-letna sestra Hailie, edina Eminemova biološka hči.

Alaina je sicer nečakinja Eminemove bivše žene Kim Scott, katere sestra dvojčica Dawn Scott (Alainina mama) je umrla leta 2016 zaradi prevelikega odmerka heroina. Kim in Eminem sta Alaino posvojila leta 2004. Eminem je leta 2005 posvojil tudi Stevieja, biološkega sina njegove bivše žene Kim.

S Scottovo sta se poročila in ločila kar dvakrat

Dvojčici Scott sta se, potem ko sta zbežali od doma, preselili k Eminemu, ko je imel ta le 15 let, hitro za tem pa sta Kim in raper začela razmerje. Leta 1999 sta se poročila in dve leti kasneje ločila. Ponovna sta se poročila leta 2006, a le za štiri mesece.

Potem je imel slavni raper več težav z zdravjem in odvisnostjo. Trezen je že od leta 2007, ko je vzel prevelik odmerek metadona, pri zdravljenju odvisnosti pa so mu pomagali predvsem trije otroci. "Zelo jih imam rad, saj so mi pomagali v težkih časih," je povedal leta 2010 v intervjuju za New York Post.

Eminem velja za enega najuspešnejših raperjev vseh časov, leta 2020 so ga sprejeli tudi v dvorani slavnih rock and rolla. Njegov uspeh nakazujejo tudi nagrade, ki jih je prejel v svoji 35-letni glasbeni karieri. Med drugim ima namreč kar sedem nagrad grammy in enega oskarja.

