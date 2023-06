Skoraj 30 let po smrti dobil zvezdo na pločniku slavnih

Legendarni ameriški raper Tupac Shakur je v Hollywoodu skoraj tri desetletja po smrti na pločniku slavnih dobil svojo zvezdo, ki jo zaradi svojega dela, doprinosa in dosežkov v zabavni industriji prejmejo igralci, režiserji, producenti, glasbeniki in druge znane osebnosti.

Na posmrtni slovesnosti za Tupaca Shakurja so se zbrali člani njegove družine in druga znana imena rapa in zabavne industrije ter tako počastili umetnika, ki je bil ubit pri komaj 25 letih in je v sicer kratki, a zato nič manj spektakularni karieri postal ena od najvplivnejših osebnosti hip hop kulture.

Foto: Profimedia

"To, da stojim tukaj in predstavljam družino Shakur, mi srce napolnjuje s častjo," je ob razkritju zvezde v Los Angelesu dejala Shakurjeva sestra Sekyiwa Shakur - Set. "Tupac je globoko v sebi vedel, da mu je bilo vedno namenjeno nekaj velikega. In kot njegova mlajša sestra sem imela privilegij gledati, kako se ta veličina ustvarja," je ob slovesnosti povedala njegova sestra.

Prodal več kot 75 milijonov plošč

Tupac Amaru Shakur je bil sicer znan po svojih intenzivnih besedilih in naravnem daru za nastope, v svoji karieri pa je prodal več kot 75 milijonov plošč z uspešnicami, kot sta California Love in Change, še posebej uspešen je bil njegov album All Eyez on Me. V nekaj letih je Tupac tako postal ključna osebnost v rivalstvu med hip hipom na vzhodni in zahodni obali ZDA.

Foto: Profimedia

Ubit v Las Vegasu

Tupac je bil rojen leta 1971 v New Yorku, kot mladostnik pa se je z družino preselil v Kalifornijo, kjer je postal ena izmed najbolj prepoznavnih osebnosti na zahodni obali. Čeprav je njegova glasbena kariera trajala le pet let, je veljal in še danes velja za enega večjih umetnikov, ki jih je ustvarila hip hop kultura. Septembra leta 1996 so ga v še danes nepojasnjenih okoliščinah ustrelili v Las Vegasu, kjer je šest dni zatem umrl.

Nekateri izmed poznavalcev ga uvrščajo med najboljše raperje vseh časov.

