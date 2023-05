Po 20 letih si na porokah še vedno zaželijo to skladbo #video

Refren, ki si ga prepevamo že 20 let. Skladba, ki gre takoj v uho in si jo neveste želijo slišati še danes na porokah. Govorimo o skladbi 6Pack Čukurja, ki ima naslov No. 1 žena. "Očitno gresta glasba in hrana skupaj. Vsega pa je danes manj," nam je na snemanju kuharske oddaje Riba, raca, rak zaupal raper.

"Scena se je spremenila, rap je malo drugačen, kot je bil, ampak jaz imam svoje poslušalce in svojo generacijo, ki je z mano zrasla, in lepo se je spominjati teh časov."

Ob pogovoru o pesmi No. 1 žena pa je raper postal kar malce nostalgičen, saj je obujal spomine o vseh nastopajočih v oddaji Riba, raca, rak. "Tudi Sebastian je takrat začel in oral ledino," se spominja. Zato pogreša tiste čase, ko se je na sceni veliko več dogajalo, in obljublja ogromno dogajanja v kuharski oddaji. "Jedli bodo skoraj z mojega telesa, čeprav bi pričakoval, da bi kaj takega prej priredil Sebastian kot pa jaz." Malo šale, vendar bo danes resnično dal svojo glavo na pladenj. Kako bo to videti, pa preverite že nocoj.

Nocoj bo v kuharski oddaji Riba, raca, rak kuhal 6Pack Čukur. Sinoči je Filip Flisar lestvico postavil visoko, zato vse zanima, kaj pripravlja Boštjan. Bodite z nami ob 20. uri na Planetu.

