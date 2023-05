Zaradi Filipa Flisarja se Manji Stević tresejo hlače. Pri tem pa ni edina ... #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 20. uri spremljate zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak. V njej je prvi večerjo skuhal Filip Flisar, pri tem pa Manji Stević, Rebeki Dremelj in Boštjanu 6pack Čukurju dokazal, da se v kuhinji znajde tako dobro kot na belih strminah. Že predjed jih je osupnila!

Filip Flisar je že med pripravo predjedi gostom pokazal, da se v kuhinji odlično znajde. Med opazovanjem so vsi ostali odprtih ust, saj je nekdanji profesionalni kuhar iz predalov vlekel kuhinjske pripomočke, ki jih večina njegovih gostov sploh ni poznala.

Manja Stević, Rebeka Dremelj, Sebastian in Boštjan 6pack Čukur so vsi mislili, da bodo v šovu lahko kuhali tako kot doma, a kaj hitro so se začeli prestrašeno spogledovati, saj so uvideli, da ne bo tako. "Zagotovo je postavil povsem drug standard. Tak, olimpijski," je sprva priznala Manja, nato pa dodala: "Ne samo, da nas je popolnoma povozil. Mi smo tisti krvavi madeži, ki so ostali zadaj na steni."

Edini pa je svetlo točko pri vsem tem našel 6 pack Čukur, ki je dejal: "Še dobro, da je bil on prvi, da je zdaj postavil neko raven, da se bomo zdaj vsi trudili." Preostali, ki so Filipa opazovali med serviranjem predjedi, pa so vedno bolj trepetali, saj jih je začelo zelo skrbeti, kako bodo tudi sami pripravili jedi na takšni ravni.

Filip jim je nato postregel idrijske žlikrofe z doma narejenim čemaževim pestom in čemaževimi cvetovi. Manja je ob tem v šali dejala: "To, da gre človek na hribček nabirat pomladansko cvetje, da bi ga lahko aranžiral s svojo pincetko … Ali moraš biti gej ali pa Filip Flisar."

Tovrstno navdušenje nad Filipovim načinom kuhanja in postreženimi dobrotami se je stopnjevalo vse do zadnjega hoda, skupaj pa si je prislužil 19 točk. Že nocoj ob 20. uri pa bo ta rezultat želel preseči Boštjan 6pack Čukur. Kaj menite, mu bo uspelo?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Za tem pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled, ki bo sledila ob 21. uri.

