Presenečeni Filip Flisar: Z njegovega obraza bomo jedli?! #video

Nocoj bo svoje kuharske sposobnosti Sebastianu, Rebeki Dremelj, Filipu Flisarju in Manji Stević pokazal raper Boštjan Čukur. Za svoje goste bo stopil iz območja udobja in jim za glavno jed pripravil nekaj, kar je doslej jedel samo v restavracijah.

Ko je svojo hrano sprva kavalirsko najprej postregel damama, je Manja Stević hitro opazila, da bo glavno jed primorana pojesti kar z Boštjanovega obraza. Tudi Rebeko Dremelj jo to pustilo odprtih ust, najbolj oster komentar pa je na to podal Filip Flisar:

"Čuki, to je bila zelo drzna poteza. Najprej nama je vse 'babe' odpeljal. Tam so si točili neke penine in prišli nazaj vsi pošpricani … Potem pa morava jesti še z njegovega obraza na keramiki?! To je bila res zelo drzna poteza, tako da bomo videli, kako bova s Sebastianom odreagirala."

Kaj mislite, ali se bo druga skupna večerja po vsem tem tudi danes zaključila v prijateljskem duhu?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Za tem pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.