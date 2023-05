Žan zgrožen: Upam, da Jasmina igra, ker če ne, potem ima težave #video

Žan je vsem kandidatom na zadnjem snidenju zastavil enako vprašanje: "Kaj si se naučil/-a v eksperimentu?" Zadnja je bila na vrsti za odgovor Jasmina, ki je odvrnila: "Nimam potrpljenja. Ne poslušam pod nobenim pogojem. Jaz bom vedno sledila sebi in temu, kar si želim, drugo pa bom spustila od sebe." Rok ji je ob tem zaploskal, Žana pa je zanimalo, česa si želi zdaj. Jasmina mu je odvrnila: "Zabave."

Jasmina je ob tem poudarila, da se tudi zdaj v življenju ne počuti, kakor da bi potrebovala dodatno izpopolnitev. "Pri meni se ni izšlo. Nisem material za Aleša ali za neke druge tipe, sem pa že dala nekaj skozi, zato mi je do neke zabave in do nečesa lahkotnega. Tudi seksualno želim zaživeti, saj mislim, da sem to svojo željo o seksualnem odnosu dovolj zatirala."

Žan je temu kimal, Rok pa je Jasmino začel opominjati, da njeno grlo počasi postaja suho. "Kako pa veš? Zdaj se mi je osušilo še kaj drugega," je odvrnila Jasmina in privzdignila čašo. Ob tem se je Žan na samem samo prijel za glavo in pripomnil: "Joj, Jasmina, pa nisi tega rekla. Ženska je stara 46 let, ampak jaz tega ne morem verjeti. Upam, da igra, ker če ne igra, potem ima težave."

Jasmina se je nato čudila, kaj je s tem narobe. "Kaj nismo ljudje seksualna bitja?" je vprašala preostale. Žan ji je prikimal, Jasmino pa je še vedno zanimalo, zakaj ne bi tega izživeli in poskusili ter zakaj je intima tak tabu. Žan ji je zatrdil, da ni tako, ona pa se je spraševala, zakaj so jo sredi debate prekinili. "Meni je namreč intima na prvem mestu. Jaz sem vedno imela željo, ampak nisem imela možnosti, da bi poskusila vse. Meni je to premalo," je vsem razkrila Jasmina, na samem pa pojasnila, zakaj je tako:

"Ne moti me to, da niso bili intimni, ampak to, da si tega niso dovolili. To me res iritira. Zakaj ne? Pa saj če ne poskusiš, ne veš. Seksualnost je tako velik pojem. Če mislim narobe, mislim narobe, ampak glej ... Tukaj je lahko veliko raziskovanja, čutenja, spoznavanja partnerja … Ne vem, ampak meni je seksualnost izredno lepa. Tukaj se lahko izražam, tukaj lahko dam iz sebe vse, kar sem mnoga leta zakrivala. Meni je spolnost umetnost."

Kako se je pogovor končal, si lahko ogledate v videoposnetku zgoraj.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Pred tem si lahko ogledate še epizodo oddaje Riba, raca, rak, ki se bo začela ob 20. uri.

