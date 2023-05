Razočarani Aleš: Po tem cunamiju bom pokončno vstal in šel naprej! #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta si končni zaobljubi kot zadnja na ceremoniji povedala tudi Aleš in Anna. Alešu pa je Anna – ne glede na vse njegovo prizadevanje – prav na tej ceremoniji zlomila srce.

Aleš je priznal, da pred zadnjo ceremonijo sploh ni spal. Ne glede na to pa je zatrdil, da je pripravljen na sprejem vsake njene odločitve. Na zadnji skupni ceremoniji pa je kot prvi zaobljubo prebral prav on.

"Vesel in presrečen sem, da sem te spoznal. V moje življenje si prišla, ko sem bil najbolj ranljiv in ko sem že skoraj obupal nad ljubeznijo. Bolj kot sem te spoznaval, bolj sem ugotavljal, da si ženska, ki jo iščem in čakam že vse življenje," je v začetku povedal Aleš in s tem Anni orosil oči.

V nadaljevanju ji je povedal, kako jo on vidi s svojimi očmi, Anno pa so med tem zalile solze. Aleš je vseeno vztrajno nadaljeval do sklepa, v katerem je povedal: "V tem kratkem času sem te vzljubil in močno si želim, da bi te še bolje spoznal. Zato, draga Anna, se ti predajam z vsem srcem in upanjem, da naju čutiš. Želim nadaljevati najino zvezo tudi zunaj eksperimenta. V vsakem primeru pa bom vedno ob tebi."

Nato pa je svojo zaobljubo in končno odločitev začela razkrivati še Anna: "V ta eksperiment sem vstopila odprtega uma in srca ter se radovedna podala na najino dogodivščino," je začela, nato pa nadaljevala z opisom njune poti v eksperimentu.

"Spoznala sem čudovitega moškega, ki mi je spremenil pogled na moške," je še dodala Anna, ki je sprva Aleša še dodatno hvalila, na koncu pa vseeno sprejela sledečo odločitev: "Počaščena sem, da si z mano nekatere stvari počel prvič. Za to sem ti izjemno hvaležna, vendar pa … V ta eksperiment sem prišla prvič, željna novih izkušenj, ki pa jih nisem prejela. Moje srce se ni odprlo in predalo, ker se na ključnih ravneh nisva povezala. Toplina in srčnost, ki ju oba imava, nista dovolj, da bi lahko gradila nek srčni in ljubezenski odnos. Lahko sva dobra prijatelja zunaj eksperimenta."

Anna je sicer Alešu zatrdila, da ga kot osebo spoštuje in da se ji zdi kot moška figura čudovita, ampak njemu to ni prav veliko pomenilo. S solzami v očeh je spremljal njen odhod, priznal pa: "Zelo sem razočaran. Vseeno jo podpiram, ampak tole je mene zelo pretreslo. Bilo je kot cunami, ki me je podrl, ampak po tem bo Aleš pokončno vstal in šel svojo pot naprej!"

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Nocoj pa si lahko ob 20. uri ogledate še komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.