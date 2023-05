"O tem bi rad čim manj govoril, ker mi je to povzročilo veliko trpljenja!" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled zakonce nocoj čaka še zadnja skupna ceremonija s strokovnjaki. Na njej ne bodo sprejemali odločitve, ali ostajajo ali odhajajo iz eksperimenta, ampak bodo strokovnjakom samo zaupali, kako so sami doživljali pot skozi eksperimente. Kot prvi bo pred strokovnjake sedel Aleš, brez svoje žene Anne.

Strokovnjaki so mu pojasnili, da so ga samega povabili na kavč, ker bi se radi sprva z njim pogovorili o njegovem prvem zakonu v eksperimentu. Najprej jih je zanimalo, kako bi ta prvi del eksperimenta opisal z eno besedo. "Rekel bi, da je bilo zelo vetrovno," je sprva odvrnil Aleš, priznal pa, da je bil ta del zanj zelo zahteven.

"Imel sem osebo, ki mi ni popolnoma ustrezala, ko sem jo spoznaval. Trudil sem se, da bi ji dal neko energijo, ampak na kratko povedano to ni bilo mogoče," je še zaupal strokovnjakom, nato pa poudaril, da bi rad o tem čim manj govoril, ker mu je to vzelo veliko energije in povzročilo veliko trpljenja.

Strokovnjakinja Alja Fabjan pa ni popustila, saj je dodala, da je bil njegov odnos z Jasmino videti precej drugače, kot ga je opisal. Aleš je vzdihnil, nato pa dejal:

"Mogoče je bil videti drugače prvi in drugi dan, ampak že drugi dan sem opazil, da med nama ni neke energije. Nisva se veliko pogovarjala. Ona se je držala popolnoma zase in bila med najinimi pogovori odsotna. Jaz sem se res trudil, ampak potem sem tudi jaz izgubljal energijo. Tudi na medenih tednih sem želel, da bi čim bolj uživala, ampak pri njej nisem videl nobene sproščenosti in dobesedno sem želel čim prej oditi. Najraje bi kar pobegnil."

Strokovnjaka Timoteja Strnada pa je nato zanimalo, kaj je predstavljalo tisti trenutek, ko se je njegov odnos z Jasmino začel ohlajati. "Kakor hitro sva zagorela, tako hitro sva pogorela. Bila sva velik požar. Krivo pa je bilo njeno obnašanje, ki je bilo zame popolnoma neprimerno. Ona je bila nekaj pred kamerami, nekaj pa z mano," mu je odgovoril Aleš.

Kaj pa sta nato strokovnjakom zaupala skupaj z Anno? Ne zamudite današnje ceremonije, saj bodo še zadnjič pred strokovnjake stopili še trije pari. Vsi zakonci pa bodo nocoj tudi pripravili prtljago in zapustili skupna stanovanja, saj bodo še zadnji teden pred končnimi odločitvami preživeli ločeno.

V šovu Poroka na prvi pogled pa bo vseeno pestro do samega konca, saj se že čez en teden v šov vrne tudi nekdanja Aleševa žena Jasmina, ki bo ponovno poskrbela za obilo drame.

