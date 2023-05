Blaž si je zaradi Tine zlomil roko #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so pari že začeli pakiranje, saj bodo nadaljnje dni do zadnje ceremonije preživeli ločeno. Tik pred odhodom domov pa si je Blaž zaradi Tine poškodoval roko.

Med pakiranjem je Blaž priznal: "Verjetno bom malo pogrešal vse skupaj. Mesec in pol smo bili neprestano skupaj. Vseeno pa mislim, da potrebujem malo odmora." Pri tem je pokazal tudi svojo poškodovano roko.

Naposled pa je Tina pojasnila, zakaj ima Blaž dva prsta v mavcu: "Distancirala sem se od tega problema oziroma sem se želela odmakniti, da ne bi prišlo do spora, a tega umika mi ni dovolil. Zato sva se nekako stepla, tukaj, sredi sobe. Pri tem sem ga odrinila in nato želela zapreti vrata za seboj, on pa jih je zaloputnil za mano in po njih udaril ter si tako zlomil roko. Zaradi mene."

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Nocoj pa si lahko ogledate še komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, ki se bo začela ob 20. uri!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.