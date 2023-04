"Sem fina dama, ampak po duši kmetica," pravi Tina #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njej je Blaž svojo ženo Tino peljal na dobro večerjo, kjer sta se dotaknila tudi prihodnosti njunega odnosa po koncu eksperimenta, pri čemer pa sta bila zelo iskrena in pristna.

"Končno je prišel čas, da Tino peljem na eno dobro večerjo. Ne ve pa še čisto dobro, kaj jo čaka, saj jo bom malo soočil z dejstvi," je sprva dejal Blaž. V prefinjenem ambientu je Tini priznal, da mu ta ni domač, Tina pa je bila podobnega mnenja, saj je dejala: "Sem fina dama, ampak po duši sem kmetica. Če me naslednjič pelje na burek ali pa kebab, bo stokrat bolj perfektno kot tole."

Tina je sprva povprašala svojega moža, kako se mu je zdelo njuno popotovanje v eksperimentu. "Razburljivo in zanimivo," ji je iskreno odvrnil Blaž. Tina se je strinjala, na samem pa razkrila: "Kolikor sem sicer zaprta oseba pred njim, ve precej mojih skrivnosti." Tudi Blažu je priznala, da si ne bi želela biti v eksperimentu z nobenim drugim, kar je tudi utemeljila: "Ti si tisti pravi bedak, ki je sodil zraven mene."

Blaž je bil zelo zadovoljen s Tininim odgovorom, poudaril pa, da mu je všeč, da se Tina vedno bolj kaže takšna, kakor je v resnici. "Zdi se mi, da sva si z vsakim dnem bližje," je priznala Tina, prav zaradi tega pa ji je Blaž dejal, da bi obžaloval, če bi kar prekinila njun odnos. Tina ga je pomirila: "Še naprej bova ostala prijatelja. Na točki, kjer bova ostala, bova nato tudi nadaljevala. Če bo vse skupaj kam peljalo, bova pa videla sčasoma."

Blaž se je strinjal, Tina pa je na samem iskreno dejala: "Dejansko ne razmišljam o tem. Rada bi se prepustila in videla, kakšen bo on do mene in kakšen se bo predstavil po eksperimentu."

