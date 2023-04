"Ta teden bo ena velika preizkušnja," pravi Žan #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, pare nocoj čaka že peta ceremonija zaobljub. Pod največjim vprašajem je po zadnjem sporu odločitev o prihodnosti zakona med Mašo in Žanom, saj mož nocoj obenem predhodno zapušča eksperiment.

Maša in Žan sta se v zadnjih epizodah hudo sprla, zato sta imela oba pomisleke glede odločitve na današnji ceremoniji. Za nameček se danes Žan poslavlja od eksperimenta. Med pakiranjem za poslovno potovanje je dejal: "Kljub temu da sva z Mašo rešila ta spor, je še vedno prisotnega malo grenkega priokusa."

Zakonca je nato zmotilo trkanje na vrata, pred katerimi so jima pustili njuno prvo fotografijo. Maša je bila zelo navdušena, Žan pa malo manj: "Slika je kar luštna. Na njej se ne vidi, da bi imela kakršnekoli vzpone in padce." Maši je dejal, da je to sicer že njuna druga poročna fotografija, poudaril pa, da srčno upa, da Maša po vrnitvi z njegovega potovanja ne bo imela že tretje.

Maša mu je odgovorila, da tega ne ve, na samem pa priznala: "Ta fotografija me bo spominjala na to, da je res vse mogoče. Tudi če se poročiš z nekom drugim, lahko še vedno nadaljuješ s tistim, s katerim si se najbolj ujel."

Žan je že skoraj vse spakiral, ko je Mašo vprašal: "Sicer se bova pa lahko tudi kaj slišala, kajne?" Maša mu s svojim odgovorom ni pritrdila: "Čisto odvisno od tega, kakšna bo odločitev na skupni ceremoniji." To je na samem tudi utemeljila: "Jaz se s svojimi bivšimi nisem nikoli več slišala in nikoli nimam niti želje, da bi se. Če bi se tako z Žanom danes odločila, da odhajava, se ne bi nikoli več slišala."

Žan je bil nad tem nekoliko presenečen, dodal pa: "V primeru, da se z Mašo odločiva ostati v eksperimentu, bo ta teden ena velika preizkušnja, ker se naslednjič vidiva šele na sprejemu končne odločitve. Ob tem imam žalostne občutke."

Le kaj bosta storila zakonca?

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.