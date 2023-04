"Da sem shujšal, ni bila najbolj gorenjska poteza!" #video

Voditelj priljubljene oddaje Kolo sreče je v času pandemije izgubil kar 15 kilogramov, zato je Jureta Godlerja zanimalo, kako mu je to uspelo in kako se je lotil tega podviga.

"To je bilo v času korone, ko sem zelo lahko uskladil urnik. Zdaj ko imam stand-up nastope in greš zvečer nekam in ti potem dajo cel narezek, pice in to, se je težko držati. Ampak v enem trenutku sem nehal jesti sladkor in sem šel na delni post, kar pomeni, da ne jem pred deseto in ne jem po šesti. In sem se potem tri mesece tega tako zelo držal, s športom se tako ali tako ukvarjam vsak dan. Ampak če ne paziš pri hrani, ne boš shujšal, ni šans, lahko športaš še več. V dobrih treh, štirih mesecih sem takrat izgubil 15 kilogramov. Vse sem moral kupiti na novo. Ne ravno gorenjska poteza. Še pas sem moral zamenjati. Pri spodnjicah sem šel z L na M," se je na koncu pošalil Klemen.

Voditelj oddaje Kolo sreče je nato povedal, da se delnega posta še vedno drži, ker mu tako ustreza tudi zaradi dela na radiu, saj si šele po končanem programu in nato športnem udejstvovanju privošči zajtrk. Več v zgornjem videu.

Kviz Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Kolo sreče z voditeljem Klemenom Bučanom pa na Planetu ujamete od ponedeljka do srede ob 20. uri.

