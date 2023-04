Ta filma si boste lahko za vikend na Planetu ogledali premierno

Ob koncu tedna nas na Planetu čaka odličen filmski spored, v soboto ob 20. uri nas bo nasmejala hrvaška romantična komična drama Aleksi, v kateri igra tudi Sebastian Cavazza, film pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. V prvencu mlade režiserke in scenaristke Barbare Vekarić igrajo tudi Tihana Lazović, Goran Marković, Leon Lučev in Jason Mann.

Aleksi po končani fakulteti ne najde službe, zato se preseli nazaj k staršem na Pelješcu, kjer pomaga v družinskem vinogradu in skuša najti samo sebe. Medtem ko ignorira pričakovanja svojih staršev, Aleksi raje uživa v zmenkih in zabavah. Zaplete se v razmerja s tremi zelo različnimi moškimi: ameriškim fotografom Christianom, lokalnim glasbenikom Goranom in starejšim lahkoživcem Tonijem. Vendar pa se njeno poletje nenadoma konča, saj se mora odločiti, kako se bo lotila prihodnosti …

V nedeljo ob 20. uri pa bo na Planetu akcijski film Stopnja smrti (Boss Level) v katerem je bivši specialec ujet v časovno zanko, v kateri vsak dan znova umre. V izvrstnem akcionerju igrajo Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts in Michelle Yeoh, kritiki pa so film označili za osvežujoč pristop k žanru filmov o časovni zanki. Stopnja smrti bo predvajana premierno na slovenskih televizijah.

Zgodba govori o nekdanjem veteranu specialnih vojaških enot Royju, ki je ujet v neskončno dirko s časom. Vsako jutro se ob njegovi postelji pojavi zamaskiran in oborožen moški, ki ga skuša ubiti. Poleg morilca v spalnici pa mu čez dan po življenju strežejo še drugi. Ko končno umre, se naslednje jutro prebudi in scenarij se ponovi. Da bi ustavil to trpljenje in prekinil časovno zanko, v kateri se je znašel, mora ugotoviti, kdo ali kaj stoji za vsem skupaj in zakaj ga hočejo umoriti. Z vsakim novim prebujenjem po usmrtitvi sestavi en košček sestavljanke več in z vsakim novim izmikom smrti je korak bližje razkritju resnice.

