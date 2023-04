V Milijonarju se bo preizkusil Klemen Bučan

Petkove večere gledalcem in gledalkam polepša tudi kviz Milijonar z navihanim voditeljem Juretom Godlerjem. V odgovarjanju na vprašanja se najprej preizkusijo prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, nato pa sledi še poseben dobrodelni del, v katerem na vroči stol sedejo znani obrazi. Ta petek ob 20. uri bo na vprašanja v kvizu odgovarjal Klemen Bučan, sicer znan tudi kot voditelj oddaje Kolo sreče, ki že od nekdaj rad spremlja tudi Milijonarja.

Klemen bo priigrani denar namenil društvu ŠKD Rollera, ki se ukvarja z urbanimi športi. "Skejter sem že vse življenje in zdi se mi, da je bila to zame tudi šola za življenje," pravi Klemen in dodaja: "Na ta način sem se naučil, da ko padeš, se moraš pobrati. In tolikokrat, kot pade skejter, ne pade noben človek, razen če je res štorast."

Klemna Bučana lahko v Milijonarju ujamete že v petek, 21. aprila, ob 20. uri. Prav tako v petek bo po Milijonarju ob 21.30 na sporedu tudi nova epizoda satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem.

