Planet 18 na prizorišču morije #video

Naša ekipa Planet 18 se je vrnila iz oblegane Ukrajine. Kaj je našo posebno poročevalko najbolj pretreslo in kakšni so občutki, ko se oglasijo opozorilne sirene?

Ekipa Planet 18 se je vrnila iz Ukrajine. Snemalec Gašper Pintarič, montažer Miha Koželj in novinarka Tadeja Magdič so šest dni preživeli na vojnem območju. Za njimi je 5.000 kilometrov dolga pot, obiskali so mesta Lvov, Kijev, Poltava in Harkov ter območje Černobila, ki so ga Rusi zavzeli prvi dan invazije in je od ponovne osvojitve pod strogim nadzorom ukrajinske vojske.

Foto: Planet TV

Obiskali so tudi osvobojeno mesto Harkov, ki leži zgolj nekaj deset kilometrov od meje z Rusijo in so ga Rusi zavzeli med prvimi, danes pa je spet v ukrajinskih rokah. Novinarka Tadeja Magdič nam je razložila, kaj je pričakalo nekatere Ukrajince, ki so se po umiku Rusov vrnili v svoje domove.

Nina Suslova, prebivalka osvobojene vasi Mala Rohan, je povedala: " Do 13. marca lani smo živeli v tej hiši. Ko so Rusi na ta dan vkorakali v vas, so nam ukazali, da moramo zapustiti svojo hišo in oditi stran. Ko smo prišli na dvorišče med hlevom in hišo, je bila tam velika luknja. Tam smo našli številne ostanke streliva, ostanke granat, v okolici pa je bilo praktično vse uničeno."

Glavno mesto Kijev je popolnoma druga zgodba, poudarja Magdičeva. Kako se tam čuti vojna, ki divja 400 kilometrov stran, je razložila v zgornjem videu. Pravi, da so trgovine odprte, ljudje hodijo v službo, bencin je dostopen. Življenje v Kijevu je na prvi pogled povsem običajno, a ni povsem tako, opozarjajo prebivalci.

Olga Marčuk, prebivalka Kijeva, je povedala: "Ni, čeprav je lahko morda na prvi pogled videti normalno. Včasih, ko se sprehajaš naokoli, začutiš pomlad, zvoke. Ljudje sedijo in pijejo kavo, se pogovarjajo ... Na trenutke pozabiš na vse hudo. Globoko v sebi si seveda želimo živeti normalno življenje, vsak človek si želi, da bi bil srečen. Hkrati nam neki glas govori, da je narobe, da živimo običajno življenje, medtem ko na fronti v tem trenutku nekdo umira."

Ekipa je obiskala tudi Černobil, kjer se je pred 37 leti zgodila jedrska nesreča. Tamkajšnji obisk se je Tadeji najbolj vtisnil v spomin, saj pravi, da ni verjela, kako so si izkopali jarke, da bi preživeli, dokler se ni prepričala na lastne oči.

Veliko pretresljivih zgodb iz Ukrajine nas čaka v prihodnjih dneh in že nocoj ob 18. uri v oddaji Planet 18.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.