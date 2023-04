Ekipa Planet 18 v Ukrajini #video

Novinarka informativne oddaje Planet 18 Tadeja Magdič je šest dni preživela s sodelavcema v Ukrajini. Ta teden bomo v oddaji Planet 18 vsak večer deležni zgodb s prizorišča vojne, in to pred 37. obletnico Černobila. Prebili so se tako do kraja, kjer je pred 27 leti odjeknila silovita eksplozija, ki je v strah spravila tako Evropo kot Rusijo.

Foto: zajem zaslona

Naša ekipa se je vrnila iz Ukrajine. Snemalec Gašper Pintarič, montažer Miha Koželj in naša novinarka Tadeja Magdič so šest dni preživeli v Ukrajini. Za njimi je pet tisoč kilometrov dolga pot, na kateri so obiskali mesta Lvov, Kijev, Poltavo in Harkov ter izključitveno območje Černobil, ki so ga Rusi zavzeli prvi dan invazije in je vse od ponovne osvojitve pod strogim nadzorom ukrajinske vojske.

Že več kot 13 mesecev smo priča vojni v Ukrajini. Boji se niso polegli niti ta konec tedna, ob pravoslavni veliki noči, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski narod pozval, naj še naprej verjame v zmago. Pa verjamejo? Prispevek novinarke, ki je bila prejšnji teden v Ukrajini, si lahko ogledate v zgodnjem videu.

Z novinarko Tadejo Magdič smo se v studiu pogovarjali tudi tik pred odhodom na vojno območje. "Ni me strah," nam je zaupala takrat, "do tega terena imam strahospoštovanje."

Gledalci oddaje Planet 18 bodo iz prve roke izvedeli, kako je živeti na vojnem območju. Od česa ljudje živijo, kje dobijo osnovne potrebščine, vodo, kako je poskrbljeno za higieno? Stvari, ki so nam v vsakdanjem življenju samoumevne. Govorila pa je tudi s Slovenci v Ukrajini. Koliko jih je, zakaj so ostali tam?

26. aprila bo 37. obletnica černobilske nesreče. Kako je videti življenje po največji katastrofi 20. stoletja?

