Potem pa šok: Žan zapušča eksperiment #video

Pari so se v šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, udeležili že pete skupne večerje, na kateri je Žan razkril, da je ta njegova zadnja. S tem je vse kandidate pustil odprtih ust.

Peta skupna večerja zakoncev je bila precej pestra. Najbolj jo je popestrila naloga, ki so jo parom dodelili strokovnjaki, pri kateri so morali iskreno odgovarjati na zastavljena vprašanja. Ne glede na to pa je vse najbolj presenetilo Žanovo razkritje, da je bila ta večerja njegova zadnja v eksperimentu.

"Zdaj, ko ste vsi dobili pijačo, vas moram opozoriti, da je to zadnja vesela večerja. Na naslednji mene več ni," je svoje oznanilo začel Žan. Vsi so bili presenečeni, Žan pa je pojasnil, da se odpravlja na poslovno potovanje. Žana boste v šovu lahko videli samo še v ponedeljek na ceremoniji, nato pa ponovno šele na sprejemu končne odločitve.

