Zaskrbljeni Žan: To zagotovo ne pomeni nič dobrega #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, pare nocoj ponovno čaka skupna večerja, ki pa jo bo prvič prekinil prihod strokovnjakinje Barbare Sarič. Ob tem bo Žan takoj zaslutil, da to ne pomeni nič dobrega.

Zakonce bo nocoj med že peto skupno večerjo presenetil obisk strokovnjakinje Barbare Sarič. Takoj ob prihodu jim bo razkrila, da bo ta večerja drugačna od vseh preostalih: "To je namreč večer resnice. Strokovnjaki vas seveda spremljamo, tako da verjamemo, da imate to v sebi."

Zaželela jim bo vso srečo in jih prosila, naj bodo zares iskreni. "To zagotovo ni dobro," bo zavzdihnil in z glavo zmajeval Žan.

Kandidati bodo namreč prejeli kuverte z zelo osebnimi vprašanji, ki jih bodo morali zastaviti partnerjem, oni pa bodo morali seveda nanje iskreno odgovoriti. Marsikdo se bo tako znašel v hudi zadregi.

