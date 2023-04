Godler: Na živce mi gre, ker naju gledajo kot kos mesa #video

"Pri svojih štiridesetih letih si postal zaželen žrebec. Tako te opisujejo rumeni časopisi," je med predstavitvijo tokratnega VIP-tekmovalca povedal voditelj Jure Godler in Klemena Bučana s tem podatkom kar malo presenetil. Nato je dodal, da se ta naziv drži tudi njega in da se spopadata s podobnimi težavami. "In mi gre prav na živce, ker naju gledajo kot kos mesa," je v svojem stilu še pripomnil Godler.

Voditelj oddaje Kolo sreče je na drugi strani povedal, da ga tovrstni nazivi ne motijo preveč. "Sem oddan žrebec, ne vem, kako je s tabo, ampak je lepo slišati, da sem vsaj zaželen."

Jureta Godlerja je nato vendarle premagal smeh. "To ne gre nikamor Klemen. Zabredla sva, se bojim." Več v zgornjem videu in v nocojšnji oddaji Milijonar, v kateri bosta Klemen in Jure poskrbela za veliko smeha in zabavnih trenutkov.

Kviz Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Po Milijonarju pa si lahko ob 22.15 ogledate triler Časovna zanka (Looper) z Josephom Gordonom Levittom in Bruceom Willisom.

