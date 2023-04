"Joj, Maša," je zavzdihnila Tanja Kocman in se prijela za glavo #video

Najprej so si ogledali še en odmerek Mašine specialitete, kot je posnetek opisala Špela Grošelj. Ta je vključeval prizor, ko je besno odkorakala z zmenka. Vsi so se spotaknili ob to, ko je Maša rekla, da je možu Žanu opravičila že ogromno stvari. "Da, ti si res mati Terezija," je sarkastično pripomnila Tanja Kocman.

Na drugi strani pa je bila Urška Vučar Markež prepričana, da Maša to dejansko misli. "Ona nima ljudi, ki bi jo v življenju prizemljili," ji je v besedo skočila Tanja, Urška pa se je strinjala in dodala: "Ima to smolo, ker to, da nima takih ljudi, ki bi ji jasno povedali stvari, je zanjo slabo. Mislim, da bi ona potrebovala eno soočanje sama s seboj."

Tanja je nato poudarila, da bi njo že mama okarala, če bi se tako obnašala. "Midve bi sicer to rešili že pri mojih štirih letih, ne pa tu. Joj," je zavzdihnila Kocmanova in se prijela za glavo.

Špela pa je nato dejala: "Glede na to, kar je zdaj povedala, pričakujemo, da bo na naslednji ceremoniji rekla, da odhaja, ker če ne bo …" Prekinila pa jo je Tanja, ki ji je zatrdila, da ne bo. "Številka sledilcev se dviga," je še pikro pripomnila.

Prav ta ceremonija pa se bo v šovu Poroka na PRVI pogled odvila že nocoj ob 21. uri! Kaj mislite, katera komentatorka je imela prav? Bo Maša morebiti nocoj res zapustila eksperiment?

