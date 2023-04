"Vlasta in Rok sta najbolj nevaren par" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 20. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. Špeli Grošelj, Tanji Kocman in Mihi Hercogu se je tokrat v studiu pridružila še igralka Urška Vučar Markež, ki pa je razkrila, kaj meni o Vlasti in Roku.

Špela Grošelj je Vlasto in Roka sprva opisala kot najbolj stabilen par, Urška Vučar Markež pa ju je opisala precej drugače: "Onadva sta najbolj nevaren par!" Špelo je zanimalo, zakaj tako meni, prvi pa ji je odgovoril Miha Hercog: "Če tukaj poči, potem poči." Urška se je strinjala in dodala: "Pa tudi bo, ker to je vse samo na zunaj."

Igralka je nato dodala, da je prepričana, da se Rok v oddaji zelo zadržuje, kar je tudi utemeljila: "Po mojem mnenju je Rok zelo ljubosumen, to ni normalno. On potrebuje prav terapijo." Dolžna pa ni ostala niti Vlasti: "Mislim, da on njo privlači, čeprav na zunaj deluje kot ženska, ki si tega ne bi dovolila."

Nato so se skupaj čudili še Vlastini jezi, ki jo je v šovu Poroka na prvi pogled pokazala prvič, Špela je priznala, da mora biti sodelovanje v oddaji za tekmovalce velik izziv. Urška se je strinjala: "Mi vidimo samo en del. Oni pa se poleg tega, da se še sami ne poznajo, še trudijo en del pokazati Sloveniji. Mislim, da se potem tudi mi lahko zmedemo in kaj narobe rečemo."

Špelo je nato zanimalo, ali ima tudi Tanja podobno mnenje o tej kombinaciji zakoncev, ona pa ji je odvrnila: "Meni sta sicer že malo dolgočasna, ker se jima nič ne zgodi, se pa vidijo določene stvari, ki so se začele pakirati ven iz celofana, ampak saj to se zgodi pri vseh."

Urška pa je debato sklenila še z eno zanimivo mislijo: "Vlasta ni neka tipična ženska za Roka, okoli katere bi neprestano skakal, medtem ko se mi zdi, da je on njej zelo všeč. Ona dostikrat skoči na njega, on pa ne njo. In zato vem, da ona čuti nekaj več."

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri! Šov Poroka na prvi pogled pa lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri.

