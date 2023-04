Salome s to trditvijo v zadrego spravila Špelo Grošelj in Tanjo Kocman #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zabavno dogajanje v tem tednu šova Poroka na prvi pogled so tudi tokrat poskrbeli pogovori o tantri, ki se ji v zadnjem času intenzivno posvečata Anna in Aleš, zato se tej temi niso mogli izogniti niti komentatorji Špela Grošelj, Tanja Kocman, Miha Hercog in tokratna gostja Salome.

Pogovor je med drugim nanesel na stiskanje anusa in Špela Grošelj je ob tem za mnenje vprašala Salome. "Salomejka, ti bi lahko tukaj povedala. Ti imaš dejansko največ izkušenj od nas tukaj," je rekla Špela in tokratno gostujočo komentatorko kar nekoliko šokirala.

Foto: Planet TV

Salome je vseeno povedala svoje mnenje, nato pa s trditvijo, da določene stvari v spalnici ugajajo tudi ženskam, v zadrego spravila Špelo Grošelj in Tanjo Kocman, ki sta priznali, da sta se ob tem kar spotili. Miho Hercoga pa je vse skupaj zelo zabavalo.

Utrinek iz nocojšnje oddaje si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa v nocojšnji oddaji.

Komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled, v kateri bodo trije stalni komentatorji gostili Salome, bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu. Po oddaji ne zamudite še satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.