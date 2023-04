Maši je prekipelo: Joj, Anna, kako mi greš na živce!

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem so se kandidati ponovno udeležili skupne večerje, na kateri pa je bilo mogoče opaziti izjemno napetost med Mašo in Anno.

Na večerji so se udeleženci eksperimenta pogovarjali o živalih in rastlinah in čutila se je napetost med Anno in Mašo, saj sta njuni mnenji o tej temi zelo različni. "Mislim, da če se lotimo filozofirati o tem, ne bomo končali do jutri in da je najbolje, da jemo samo še kamne," je rekla Maša.

Nad njenimi besedami je bila Anna zgrožena, zato je hotela nadaljevati pogovor z Mašo, a ji je s tem le dvignila pritisk. "Joj, Anna, kako mi greš na živce," je na samem potarnala Maša. Več v zgornjem videoposnetku.

