Ste vedeli, da v eksperimentu sodeluje tudi slikar Aleš van Gogh? #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri na Planetu, je Aleš je Ano pripravil do tega, da mu je pozirala, on pa se je preizkusil v vlogi slikarja.

Ana se mu je pri tem nekoliko upirala, kar je opazil tudi Aleš: "Ana želi biti zelo dominantna in pokazati, kaj ji je všeč in kaj ne. A jaz se ne pustim, da me dirigira. Pri tem imava sicer majhen problemček, ampak jaz se trudim, da bo s to svojo dominanco popustila."

Med risanjem Ane pa je Aleš naletel na oviro, saj je priznal: "To je katastrofa. Jaz sem največji antitalent za risanje, po mojem mnenju." Še vseeno se je zelo trudil, ko pa je Ani pokazal svojo umetnino, se je ta nasmejala do solz.

Ne glede na to pa ji je Aleš dejal: "Če si jaz zdaj nisem zaslužil enega toplega objema, me pa lahko tudi ubiješ." Ana ga je nato le tesno stisnila k sebi, na samem pa priznala, da je njen mož pravi Aleš Van Gogh.

