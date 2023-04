Rok: Ženske so kot race, moški pa kot racmani #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se tako fantje kot ženske sestali na ločenem druženju. Pri moških je bilo vzdušje precej bolj veselo, ugotovili pa so tudi, zakaj ženske toliko časa preživijo v kopalnici.

Žan je moške na skupni večerji povprašal o nenavadnih navadah njihovih žena. Prvi se je oglasil Rok, ki je priznal, da so vse ženske navade rahlo nenavadne, izpostavil pa je: "To, da si eno uro ali več v kopalnici, meni ni jasno." Skoraj vsi so se nato strinjali, da je to za ženske pač običajno, edino nasprotujoče mnenje je izrazil Žan: "Kaj pa delaš toliko časa v kopalnici, mi povej."

O tem so se nato vsi spraševali, odgovor pa je podal Blaž: "Ureja se, da bo lepa zate." Žan pa tega ni najbolje sprejel, saj je Blaža vprašal: "Torej sem jaz grd, če se ne urejam eno uro v kopalnici?!" Blaž ga je pomiril, da z izrečenim ni mislil tega, je pa Rok z vsemi moškimi nato delil življenjsko modrost.

"V življenju in naravi je tako že določeno. Ali veste, kakšne so race in kakšni so racmani? Racmani so tiste lepe, pisane živalice, race so pa rjave. Iz tega potem sledi nauk, da racmani ne potrebujejo ličil, race pa," je moške razsvetlil Rok in jih s tem dodobra nasmejal.

Blaž pa je nato vse prisotne povprašal še, ali kateri od njih misli, da bo pri ženi nastradal, ker je preveč spil. Matevž je sicer priznal, da je od Meri dobil navodila, naj bo priden, Žan pa je vseeno na samem podelil svoje mnenje: "Mislim, da nobena žena moža za to mizo ne drži na kratko, zato smo čisto vsi enako spuščeni."

