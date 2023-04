Ta akcijski film si boste lahko v nedeljo ogledali premierno

Ob koncu tedna nas na Planetu čaka tudi izvrsten filmski spored, v soboto ob 20. uri se bomo nasmejali ob romantični komediji Maščevanje v visokih petah (The Other Woman) s Cameron Diaz, Kate Upton in Leslie Mann, v nedeljo ob 20. uri pa bo na sporedu kriminalna drama Roparsko gnezdo (Den of Thieves). Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Sobotni filmski večer bo na Planetu v znamenju romantike in smeha, ob 20. uri bo na sporedu romantična komedija Maščevanje v visokih petah (The Other Woman) s Cameron Diaz, Kate Upton, Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau, Don Johnson, pa tudi Nicki MInaj.

Uspešna odvetnica Carly (Cameron Diaz) se je pripravljena povsem predati očarljivemu ljubimcu Marku (Nikolaj Coster-Waldau), ko po naključju ugotovi, da je na videz sanjski partner že poročen. Po neobičajnem srečanju z njegovo ženo Kate (Leslie Mann) prevarani ženski postaneta prijateljici, vendar sledi novo presenečenje – tu je še ljubimka Amber (Kate Upton). Tudi njo vpleteta v svoje pajčevine spletk in odločijo se za neizprosno, skrajno boleče in zelo zabavno maščevanje.

V filmu Ženske igra tudi Eva Mendes Foto: promocijsko gradivo

Prav tako v soboto bo ob 22. uri na Planetu še komična drama Ženske (The Women), v kateri se premožna Newyorčanka se odloča, ali naj pusti nezvestega moža, in s prijateljicami spoznava, da lahko ženske res dosežejo vse. Film se ponaša z zasedbo izvrstnih igralk: Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, Debra Messing, Jada Pinkett Smith, Bette Midler, Candice Bergen in Carrie Fisher.

V nedeljo ob 20. uri pa bo na sporedu kriminalna drama Roparsko gnezdo (Den of Thieves). Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Zgodba Roparskega gnezda spremlja legendarno ekipo bančnih roparjev. Ti načrtujejo velik rop zveznih rezerv v Los Angelesu, ki ga želijo elitnim policijskim enotam speljati tik pred nosom. Akcijski film se osredotoča na življenje roparjev, pa tudi na življenja policijskih enot Los Angelesa.

Roparsko gnezdo Foto: promocijsko gradivo

V glavnih vlogah igrajo Gerard Butler, Curtis '50 Cent' Jackson, Pablo Schreiber (znan is serij The Wire, Orange Is the New Black), O'Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), film pa ima na spletni strani IMDb oceno 7.0. Roparsko gnezdo je sicer ob 30-milijonskem proračunu prineslo kar dobrih 80 milijonov ameriških dolarjev dobička, ustvarjalci pa načrtujejo tudi nadaljevanje.

