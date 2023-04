Aleša je na ceremoniji skoraj kap. Poglejte, kaj je storila Anna. #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se zakonci udeležili že pete ceremonije zaobljub, na kateri pa je Aleš skoraj doživel zastoj srca.

Zakonca sta strokovnjakinjama sprva potrdila, da je za njima na splošno lep teden. Anna je priznala, da ima Aleš ogromno odlik, in izpostavila tudi tiste, ki so njej najpomembnejše. Tudi Aleš je iskreno povedal: "Jaz tako toplega in ljubeznivega dekleta še nisem spoznal."

Strokovnjakinja Alja Fabjan je pripomnila, da se jima zdi njun odnos skorajda kot pravljica in da ne more verjeti, da se v vsem tem času še nista sprla. Ob tem sta se zakonca samo spogledala, Aleš pa je prepustil besedo Anni, ki je priznala, da se je med njima tudi že zaiskrilo.

"Pred dvema dnevoma mi je rekel, da gre na praznovanje, in mi povedal, kdaj točno se vrne. Že ko je odhajal, se mi je zdel sumljiv, ker je mencal. In ko je nastopila ta ura, njega ni bilo nazaj. Ni me niti poklical niti nič sporočil. Zjutraj sem mu povedala, da je bilo to nekorektno, ker me je skrbelo. Pri tem sem doživela kar neko razočaranje."

Aleš je priznal, da mu je bilo težko lagati in stvari prikrivati, saj se je odpravil na plesni tečaj, da bi Anno presenetil. "To presenečenje sicer ni najbolje uspelo in jaz se bom moral zelo potruditi, da pridobim Annino zaupanje nazaj," je še poudaril. Strokovnjakinja Barbara Sarič je Anno nato opomnila, da je bil Alešev namen čudovit, Anna pa tega vseeno ni sprejela tako, saj je dejala: "Takih presenečenj ne želim več."

Barbara ju je vseeno opozorila, da so to samo napake, s katerimi se lahko odnos poglobi. Zakonca sta se strinjala, nato pa povedala še svoji odločitvi. Prva je začela Anna: "Ta odločitev je bila zame težja od preostalih, ker sem razmišljala, da bi odšla. In sem se tudi odločila, da …" Ob tem jo je Aleš ves zaprepaden pogledal v obraz.

Nato je le pokazala, da ostaja, objela Aleša in mu rekla: "Ma daj, veš, da si ne bi oprostila. Ali te lahko še jaz enkrat šokiram, ne samo ti mene?" Alešu, ki je prav tako izbral, da ostaja, se je tako odvalil kamen od srca, je pa tudi strokovnjakinja Alja Fabjan priznala, da je med razkrivanjem Annine odločitve skoraj doživela zastoj srca.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.