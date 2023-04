Maša po svojem burnem odzivu zatrdila: Ne potrebujem opravičila #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se zakonci udeležili že pete skupne ceremonije zaobljub. Pred strokovnjake sta sedla tudi Žan in Maša, ki pa sta kar nekaj besed namenila tudi njunemu zadnjemu sporu na zmenku, s katerega je Maša odkorakala peš, na ceremoniji pa je zatrdila, da opravičila za to ne potrebuje.

Za Žana je bila to, da se zakonca odločita zapustiti eksperiment, zadnja ceremonija, saj odhaja na poslovno potovanje, zato ga od prihodnjih epizod in vse do zadnje ne bo moč videti. Še vseeno pa sta zakonca pred razkritjem finalne odločitve in Žanove usode morala na pogovor s strokovnjakinjo.

"Imela sva zelo zanimiv teden in tudi nihanja v najinem razumevanju," je sprva povedala Maša. Dodala je, da je bil njun zadnji zmenek na poletu z balonom katastrofalen, pojasnila pa tudi zakaj: "Ne bi rada ponavljala teh njegovih besed. Tudi po odhodu iz košare balona se ni ustavil. Saj sploh ne vem, kaj vse je povedal, ampak takrat sem si rekla, da se na njegov nivo ne bom spuščala. Tudi mu nisem vrnila kakšne grde besede. To enostavno niso bile stvari, ki bi jih dopuščala, zato sem se odločila, da se vrnem domov kar peš."

Barbaro Sarić je nato zanimalo, na kakšen način sta nato rešila konflikt, Žan pa je pojasnil, da preostanka dneva po zmenku sploh nista preživela skupaj, ampak s svojimi bližnjimi. "Šele naslednje jutro sva se o vsem skupaj pogovorila. Ne takoj, saj je bila še vedno prisotna napetost," je poudarila Maša, čemur pa je pritrdil tudi Žan.

Pojasnil je še, da je k njegovemu obnašanju pripomoglo zavedanje, da je bil to njun zadnji zmenek, ki se je na žalost obeh izjalovil, saj sta na vseh preteklih uživala. Po nadaljnjem razglabljanju o konfliktu je Žan priznal, da svoje besede vzame nazaj. "Je to opravičilo?" je zanimalo strokovnjakinjo Aljo Fabjan.

"Mislim, da v tem primeru ne potrebujem opravičila, saj razumem, kaj ga je do tega sploh pripeljalo. Dovolj mi je že to, da on ve, da to ni bilo najbolj primerno," je nato v pogovor vskočila Maša.

Oba zakonca sta se odločila, da v eksperimentu ostajata, saj je Maša zatrdila, da se za Žana ne bi trudila, če ji ne bi nič pomenil. Pa bo to dokazala tudi, ko bo njen mož odsoten?

