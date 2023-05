Blaž je šokiran: Cel eksperiment me odrinja stran, zdaj mi prinese pa ljubezenski napoj

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se Tina in Blaž odpravila na sprehod po mestu. Med pogovorom o njunem popotovanju skozi eksperiment pa je Tina Blaža povsem šokirala, saj mu je prinesla ljubezenski napoj ...

"Kar naj se pazi. Danes ga bom malo začarala," je med sprehodom nagajivo dejala Tina. Med postankom na mostu je nepričakovano odšla in Blaža povsem presenetila. Kaj hitro pa se je vrnila, a ne praznih rok. Blažu je namreč prinesla smuti zaljubljencev, s čimer je Blaža osupnila: "Cel eksperiment me je nekako odrinjala od sebe, zdaj pa pride z ljubezenskim napojem."

Tina je na samem pojasnila, da se že cel eksperiment malo zbadata, zato je s to potezo želela ohraniti to dinamiko do konca. Blažu pa je nato iskreno dejala: "Glede na to, čez kaj vse sva šla, in kako si bil ves ta čas naporen, ter da sem hotela oditi domov … Še vedno mislim, da ne bi želela tega eksperimenta doživeti z nobenim drugim."

Blaž ji je priznal, da je bilo to lepo slišati in da zanj velja enako. Tina pa je bila na samem še bolj iskrena: "Ne glede na to, da imava neprestano neke boje, bom tega človeka kar malo pogrešala. Pogrešala bom to najino dinamiko in zaupanje ter da znava stati drug drugemu ob strani."

Oba sta se nato strinjala, da je za njima eno lepo popotovanje, Blaž pa je pripomnil: "Lepo je bilo, čeprav bi te tudi včasih najraje kar nekam poslal." Tina je bila ob tem začudena. Zanimalo pa jo je, zakaj: "Ker si bila včasih naporna," ji je neposredno povedal, njegova žena pa se je branila, da je to iz nje izvabil sam. Ne glede na to pa je Blaž priznal: "V mesecu in pol se navadiš na človeka. Mislim, da mi bo vseeno nekaj manjkalo, ko bom spet sam v stanovanju."

Tina je priznala, da obžaluje, da se eksperiment končuje, iskreno pa dejala: "Če bi bilo zbadanje merilo ljubezni, bi bila midva najbolj zaljubljen par v eksperimentu."

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.