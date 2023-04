Za koga tečeš? #video

Enkrat na leto po vsem svetu poteka Wings for Life World Run. Letos bo to 7. maja. Prenos pa si boste lahko ogledali tudi na naši televiziji.

7. maja ob 11. uri se v Ljubljani začne največji tekaški dogodek Wings for life. Ob istem času bodo po vsem svetu tekli številni poklicni in amaterski tekači – skupaj z udeleženci na invalidskih vozičkih, ki jih združuje isti dobrodelni namen. Vse startnine od udeležencev tega edinstvenega tekaškega dogodka so namenjene odkrivanju zdravila za poškodbe hrbtenjače. Z nami v oddaji Jutro na Planetu sta bila tokrat ambasadorka teka Mateja Pintar Pustovrh in pa fotograf Samo Vidic.

Foto: zajem zaslona

Mateja Pintar Pustovrh sodeluje na teku že od leta 2015 in je lokalna ambasadorka teka ter nekdanja paralimpijka, ki je po nesrečnem padcu pristala na vozičku. Tudi letos bo tekla, na svoj način. Fotografijo poljuba med tekom je posnel fotograf Samo Vidic, slika pa je zaokrožila po vsem svetu.

88 fotografij Sama Vidica bo danes razstavljenih v Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem parku Tivoli. Razstava bo prodajna, zbrani izkupiček pa bo šel fundaciji Wings For Life.

Enkrat na leto po vsem svetu poteka Wings for Life World Run. Letos bo to 7. maja. Udeleženci začnejo teči ob natanko istem času po vsem svetu in tečejo kot posamezniki z aplikacijo Wings for Life World Run ali pa skupaj na uradnih tekih. Najbolje pri tem je, da ni pomembna oblika teka, temveč dejstvo, da ste zraven. Ni pomembno, kako dobro, hitro ali daleč tečete, ni pomembno, ali ste poklicni športnik, rekreativni tekač ali popoln začetnik. Pomembno je, da se med tekom zabavate. Zato tudi ni običajne ciljne črte. Namesto tega 30 minut po startu virtualno ali – v primeru uradnega teka – dejansko zasledovalno vozilo zavzame progo in začne loviti udeležence ter jih drugega za drugim prehitevati. Rezultati niso merjeni v času, temveč v doseženi razdalji. Najbolje pri tem: 100 % startnin in donacij je namenjenih neposredno raziskavam hrbtenjače. V vseh dosedanjih tekih Wings for Life World Run je bilo skupaj 1.086.988 udeležencev iz 195 držav, ki so tekli, hodili ali potiskali invalidski voziček na vseh sedmih celinah in skupaj zbrali 38 milijonov evrov za iskanje zdravila za poškodbo hrbtenjače.

