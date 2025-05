Teklo več kot 300 tisoč ljudi, zbrali 8,6 milijona evrov

Kar 310.719 ljudi se je letos registriralo za 12. globalni dogodek Wings for Life World Run, od tega 4.738 v Ljubljani. Na slovenskem teku sta najdlje zmogla Slovenka Nika Gubanc (41,1 km) in Poljak Wojtek Baran (51,7 km).

V 170 državah po vsem svetu so se tekači na trase pognali ob istem času, pri nas ob 13. uri. Pol ure pozneje so se za njimi podala še zasledovalna vozila. Sprva s hitrostjo 14, nato 20 in vse do 34 kilometrov na uro. Ko vozilo tekača prehiti, je ta dosegel cilj. Na slovenskem teku sta najdlje zmogla Slovenka Nika Gubanc (41,1 km) in Poljak Wojtek Baran (51,7 km).

Wojtek Baran Foto: Red Bull Content Pool Na švicarskem teku je zmagal Slovenec Domen Hafner (60,4 km). Ta je lani s popolnoma enakim rezultatom kot letos zmagal na slovenskem teku in za nagrado lahko izbral enega od sedmih uradnih tekov za letošnji nastop.

Globalno sta bila tokrat najboljša Japonec Jo Fokuda, tekel je v Fukuoki in zmogel 71,67 kilometrov ter Nemka Esther Pfeiffer, tekla je v Münchnu in pred ciljno črto bežala 59,03 kilometrov.

Foto: Red Bull Content Pool

S štartninami je bilo letos po vsem svetu zbranih kar 8,6 milijonov evrov, skupaj v vseh 12 letih do sedaj pa že 60,5 milijonov evrov. Ta denar gre za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje rešitve zanje.