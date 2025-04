Na Ultra Trail Vipavska dolina prihaja več kot 2.000 tekačev

Ultra Trail se z najdaljšo, 160-kilometrsko, razdaljo uvršča med edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji s 100-miljsko razdaljo. Poleg slednje se bodo tekači lahko podali še na 110, 60, 30, 15 in 10 kilometrske razdalje, ki vodijo po obrobju in sami Vipavski dolini. Na najdaljši razdalji, poimenovana Emperor, bodo morali tekači poleg ekstremne dolžine premagati tudi 6400 višinskim metrov.

Vsi teki se bodo začeli na osrednjem trgu v Ajdovščini, prav tako tudi pohod Obelisk, ki se bo zaključil v Vipavskem Križu. "Prijave sprejemamo še do 23. aprila, zato bo prijavljenih verjetno še več," je na novinarski konferenci povedal vodja tekmovanja Boštjan Mikuž.

Letos bodo prvič nagradili tekače, ki so ultra trailu najbolj lojalni in so med najhitrejšimi. Pripravili so spisek vseh dosedanjih udeležencev zmagovalca v moški in ženski kategoriji pa bosta prejela medaljo in oblačila z oznakami, ki jih bosta nato lahko nosila na naslednjih tekih po svetu in tudi tako promovirala Ultra Trail Vipavska dolina, samo Vipavsko dolini in Slovenijo.

Pomembna novost letošnje prireditve je, da bodo na 30-kilometrski razdalji tekli tudi pravi legionarji, tekači v pravi rimski opremi. "Poskrbeli smo, da bodo te legionarje videli tudi vsi tekmovalci in bodo tako dobili ta občutek rimskega obdobja tudi na Ultra Trail Vipavska dolina," je dejal Mikuž. Ti tekači, ki bodo oblečeni v rimske vojake, so profesionalni posnemovalci zgodovine iz cele Evrope, pri njihovem pridobivanju pa so sodelovali z organizatorjem z Dunaja, ki bo tudi pripeljal te tekmovalce.

Nasploh je celoten tek močno povezan s kulturno dediščino Zgornje Vipavske doline in rimske bitke pri mrzli reki. "Naše tekače poimenujemo bojevnice in bojevniki in pri tem ne govorimo o vojni pač pa o razvoju človeka, razvoju zavesti, torej so to bojevniki svojih vsakodnevnih preizkušenj in jim ultra trail služi kot nek izziv in cilj," je še poudaril Mikuž.

Ultra Trail Vipavska dolina je pomemben tudi za turistični obisk tega območja. Poleg tega, da so zaradi teka, ki v ta del Slovenije privabi okoli 6000 obiskovalcev, ki napolnijo vse razpoložljive turistične nastanitve, se na lepo urejene tekaške poti vračajo tudi prekpo leta na treninge in dopustovanja.